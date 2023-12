SAN BENEDETTO – Nella tarda mattinata di venerdì 22 dicembre, il sindaco Antonio Spazzafumo, alla presenza degli assessori Cinzia Campanelli e Laura Camaioni e dei consiglieri comunali Giselda Mancaniello e Umberto Pasquali, ha incontrato in sala consiliare i dipendenti del Comune per i tradizionali auguri per le festività.

L’incontro è stato occasione per un momento di riflessione su quanto fatto finora e sugli impegni che attendono la macchina comunale nel 2024: il sindaco ha elogiato l’impegno del personale spiegando che il prossimo sarà un anno con grandi novità per rendere, anche grazie alla tecnologia, un servizio ancora migliore alla città. Il Primo Cittadino ha, poi, consegnato gli attestati di riconoscimento ai dipendenti che hanno raggiunto il 25° anno di servizio e a coloro che hanno raggiunto la pensione nel corso del 2023.

Tanta commozione in sala per il momento dedicato al ricordo di due dipendenti del Comune, Pierluigi D’Angelo e Stefania Camela, prematuramente scomparsi quest’anno. Di loro il Sindaco ha ricordato l’impegno e la passione che mettevano nel lavoro. Due targhe, in loro memoria, sono state consegnate alle famiglie.