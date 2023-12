NERETO – Personaggi di cultura e amministratori locali sono stati chiamati ad attivarsi per la riapertura a Nereto della Chiesa della Madonna dell’Addolorata. «È davvero un peccato – ha scritto il professor Francesco Cianciarelli in una nota – che per i soliti problemi economici la chiesa non possa essere riaperta al culto, ancor più perchè in questo storico tempio sacro, nell’arco dei decenni diverse generazioni della Val Vibrata sono state battezzate e sposate. Io, poi, sono molto devoto a questa chiesa, alla quale mia madre Elvira ha donato nel corso di lunghi decenni l’abito della Madonna, la campana, il riscaldamento, l’altare maggiore, i fuochi d’artificio e ho recentemente offerto, in suo ricordo, un quadro di bella fattura di circa mt. 3 x 2». Cianciarelli, inoltre, invia una supplica ai neretesi affinchè si adoperino a raccogliere fondi, al fine che la chiesa possa essere riaperta, tornando al suo antico splendore. «In modo particolare – prosegue – poichè è nota la sensibilità del sindaco di Nereto Daniele Laurenzi, così come quella del noto politico vibratiano e Sottosegretario della Regione Umberto De Annuntiis, chiedo che si adoperino a trovare risorse economiche adeguate per la riapertura». Un identico appello viene, infine, inviato a tutta la Confraternita dell’Addolorata, legata storicamente alla loro chiesa, nelle persone del Priore Gabriellino Di Berardino, del Vice Priore Guido Di Giromino, del Priore onorario Vincenzo Faranca, del camerlengo Chiarini, Michele Gramenzi e di Silvano e Sandro Felicetti.