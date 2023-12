SAN NICOLO’ A TORDINO (TE) – Nel tardo pomeriggio di giovedì 20 dicembre, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta sulla strada provinciale SP80, nel centro di San Nicolò a Tordino di Teramo, a seguito di un incidente stradale.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una Volkswagen Polo.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Teramo, il conducente dell’auto, dell’apparente età di circa 70 anni, ha perso il controllo del mezzo.

L’auto si è ribaltata sul tettuccio dopo essersi scontrata con una Fiat 500X in sosta, fermando la corsa dopo aver urtato una Fiat 500 con alla guida da una donna che è uscita illesa dall’incidente.

A causa dei traumi riportati, l’uomo è stato trasportato presso l’ospedale Mazzini di Teramo con un’ambulanza del 118.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale del 118 per soccorrere l’infortunato.

La strada SS80 è rimasta chiusa al traffico veicolare per tutta la durata dell’intervento e dei rilievi dell’incidente.