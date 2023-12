MONTEPRANDONE – Venerdì 29 dicembre, all’interno del Parco “Il Boschetto”, i volontari dell’Avis locale, doneranno alla cittadinanza del borgo di Monteprandone, una panchina, simbolo di unità, di solidarietà e di collaborazione fra le varie associazioni e le istituzioni presenti sul territorio.

“Finalmente anche il Borgo di Monteprandone – spiega Katia Rossetti, vicepresidente dell’Avis locale – avrà un simbolo che ci rappresenta e che darà continuità al proficuo lavoro di promozione sul territorio, iniziato nel 2011 quando fu fondata la sezione Avis Comunale di Monteprandone. Ad oggi, la nostra associazione conta circa 550 soci e grazie alla generosità dei nostri donatori, assicuriamo una costante disponibilità di sangue e plasma alle strutture ospedaliere”.

All’inaugurazione della panchina, prevista per le ore 15:30, seguirà la premiazione dei ragazzi che hanno partecipato alla quarta edizione del Concorso “Rosa Maria Novelli e Carlo Sgariglia” il contest riservato agli studenti che si sono diplomati a luglio 2023, residenti nel Comune di Monteprandone e iscritti alla sezione Avis locale. All’interno della Sala Consiliare del Borgo storico, verranno premiati i vincitori delle tre borse di studio messe a disposizione e tutti i partecipanti all’edizione 2022/2023.

Questo concorso – spiega il dottor Alessandro Savino, responsabile scuola dell’Avis Comunale di Monteprandone – ha l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo della solidarietà e della donazione. Un plauso va alla Fondazione Rosa Maria Novelli e Carlo Sgariglia Ets e al suo Presidente, la dottoressa Rinoleina Neroni, per la collaborazione e per il sostegno in tutti gli eventi rivolti ai giovani e al volontariato”.