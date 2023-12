CUPRA MARITTIMA – Amici cineasti Venerdì 22 dicembre alle ore 19 sarà possibile dopo 30 anni, rivedere sul grande schermo Nightmare before Christmas di Henry Selick e Tim Burton.

Un po’ di nostalgia, creatività ma soprattutto gaiezza che ben si adatta alla riapertura per il periodo natalizio. Un capolavoro capace di coinvolgere bimbi di tutte le età e cinefili più raffinati. Ingredienti giusti per un momento di rinnovamento.

Si festeggerà quindi il restyling dopo 20 anni, ma anche i 63 anni del Margherita! Al termine della proiezione, infatti, oltre alla visione, si condividerà insieme agli spettatori una bella torta di compleanno per rinnovare gli auguri di lunga vita alla sala. Passo dopo passo il Margherita porta avanti caparbiamente e con costanza un’idea di cinema come luogo di incontro, socialità e formazione. Per questo dedica particolare cura nel rendere accogliente la propria sala ma non solo: quest’anno per le feste avrà come partner alcune attività di ristorazione e ritrovo vicine alla struttura, che hanno accettato di fare rete e per prolungare il piacere della visione di un film, rafforzando così la socialità dietro ad un bicchiere di vino, un cocktail ma anche una cena o una pizza. Una rete di servizi che il borgo centenario può offrire e rendere così piacevole ancor di più lo stare insieme.

L’iniziativa sarà in vigore dal 22 dicembre al 15 gennaio e consiste nel presentarsi nel locale convenzionato con il biglietto del cinema al massimo dopo 7 gg dall’emissione e si riceverà uno sconto del 10% sulla consumazione. L’iniziativa è pensata per il periodo Natalizio ma in seguito potranno esserci altre iniziative per rafforzare il legame cinema ristorazione. I locali convenzionati sono: Osteria del Pescatore, Osteria Pepe Nero, Castello locanda & bistrot, Pomorilla pizzeria, Pizzeria Kondita, The sound of Silence -Pub.

Ma cosa ci attende al Margherita? Momento felice per il cinema, prestigiose firme del grande schermo tutte concentrate in appena 15 giorni. Michael Mann ci farà tornare nel 1957, quando la Ferrari macchina da corsa già allora più famosa al mondo, è in grosse difficoltà finanziarie e familiari.

Lo straordinario Timothée Chalamet interpreta Wonka, candidato ai Golden Globe per la sua straordinaria interpretazione nell’uomo che fondò la fabbrica di cioccolato, ci farà godere di un fantasy dolcissimo, ma anche molto altro. Wish il film di animazione pensato dalla Walt Disney per i 100 anni, come il ritorno del maestro di animazione nipponico Hayao Miyazaki con il capolavoro campione di incassi in America, Il ragazzo e l’airone già vincitore di diversi premi e candidato sia come miglior animazione che per la colonna sonora ai Golden Globe. E poi due grandissimi del cinema europeo premiati a Cannes, con il Premio della giuria per Foglie al Vento di Aki Kaurismäki e miglior attore protagonista per Perfect days di Wim Wenders… insomma tanta roba!

E non dimentichiamo la Festa della Befana 6 e 7 gennaio, Prendi il Volo film di animazione poetico e capace di parlare anche ai più piccoli.



Festa di Riapertura

NIGHTMARE BIFORE CHRISTMAS di Henry Selick sceneggiatura di Tim Burton(Usa 1993, 76’)

Venerdì 22/12 ore 19,00 ingresso 5 €

…a seguire torta con gli spettatori





WONKA di Paul King (USA 2023, 116’)

La storia esplora i mitici e vividi inizi del giovane inventore dall’incredibile immaginazione Willy Wonka, prima che diventi il celebre e iconico Mozart del cioccolato.

Candidato come miglior attore ai Golden Globe 24

Venerdì 22/12 ore 21,15

Sabato 23/12 ore 19,00

Lunedì 25/12 ore 21,15

martedì 26/12 ore 19,10

mercoledì 27/12 ore 21,15 VOS ing

giovedì 28/12 19,00

venerdì 29/12 ore 21,15

sabato 30/12 ore 19,00





FERRARI di Michael Mann (USA 2023, 130’)

Modena 1957. Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, sta vivendo una crisi personale e professionale. L’azienda è in grave difficoltà e anche il matrimonio con la moglie Laura lo è dopo la morte del loro figlio.

In concorso Venezia 80

Sabato 23/12 ore 21,15

Lunedì 25/12 ore 18,50

Martedì 26/12 ore 16,50 – 21,30

mercoledì 27/12 ore 18,50

giovedì 28/12 ore 21,15 VOS

venerdì 29/12 ore 18,50

sabato 30/12 ore 21,15

lunedì 1° /1 ore 21,15

martedì 2/1 ore 18,50



WISH di C. Buck, F. Veerasunthorn (USA 2023, 92’)

La diciassettenne Asha e la sua capra Valentino navigano a Rosas, il regno dei desideri, dove i desideri possono letteralmente avverarsi. 60° film della Walt Disney al suo 100esimo compleanno.

Lunedì 25/12 ore 17,00

Martedì 26/12 ore 15,00

mercoledì 27/12 ore 17

giovedì 28/12 ore 17

venerdì 29/12 ore 17

sabato 30/12 ore 17

lunedì 1°/1 ore 15,00





IL RAGAZZO E L’AIRONE di Hayao Miyazaki (JPN 2023, 124’)

La crescita psicologica di un adolescente attraverso le interazioni con i suoi amici e lo zio

Miglior Film a National Board 2023- Candidato ai Golden Globe per la miglior film di animazione e colonna sonora

lunedì 1/1 ore 18,50

Martedì 2/1 ore 16,30

Mercoledì 3/1 ore 19,00

Giovedì 4/1 ore 14,30

Venerdì 5/1 ore 17,00

Sabato 6/1 ore 19,15







FOGLIE AL VENTO di Aki Kaurismäki (FI 2023, 81’)

Due persone sole si incontrano per caso una notte a Helsinki. È l’ultima occasione per trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita.

Premio della Giuria a Cannes 2023

Candidato miglior film straniero ai Golden Globe ‘23

Lunedì 1° /1 ore 17,00

Martedì 2/1 ore 21,15

Mercoledì 3/1 ore 17,30 -21,30

Giovedì 4/1 ore 16,30

Venerdì 5/1 ore 19,30

Domenica 7/1 ore 21,30

Lunedì 8/1 ore 19,00 VOS finlandese





PERFECT DAYS di Wim Wenders (JPN/DE 2023, 123’)

Hirayama fa una vita semplice e ha una quotidianità molto strutturata. È un appassionato di musica, libri e alberi che gli piace fotografare.

Miglior Attore a Cannes 2023

Giovedì 4/1 ore 18,00

Venerdì 5/1 ore 21,15

Sabato 6/1 ore 16,50-21,30

Domenica 7/1 ore 16,50- 19,10

Lunedì 8/1 ore 21,15 VOS Giapponese



PRENDI IL VOLO di B. Renner, G. Homsy (USA 2023 82’)

Un giorno nello stagno arriva uno stormo di uccelli migratori in rotta verso la Giamaica, e una di loro invita Dax ad unirsi alla migrazione.

Sabato 6/1 ore 15,00

Domenica 7/1 ore 15,00