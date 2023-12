SAN BENEDETTO – Seconda vittoria consecutiva per la formazione Under 17 Eccellenza, che dopo il “colpo” fuori casa nella difficile trasferta di Isernia (55-65), nel recupero della sesta giornata ha battuto, tra le mura amiche, il Chieti Basket col punteggio di 58-49.

Con questa vittoria, la Samb aggancia ben tre formazioni a quota 8 e, per effetto degli scontri diretti, sale al quarto posto in classifica. Prossimo impegno giovedì 21 dicembre alle ore 19, ancora in casa con la Pallacanestro Roseto.

SAMB: Vazquez 13, Roccasecca 8, Marino 17, Mudimbi 11, Camplese 4, Marziani 3, Fazzini 2, Carboni, Kabunda, Quinzi, Larizza, Simonella. Allenatore: Piero Bianchi;

CHIETI: Capetola 19, Ciommo 12, De Luca 2, Rajola 4, Lastoria 5, Giampaolo 7, Casmiri Moijca, Aloisi, Cancelli, Di Berardino, Marasca. Allenatore: Giuseppe Di Paolo.