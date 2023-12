SAN BENEDETTO DEL TRONTO- L’appuntamento natalizio al teatro Concordia di San Benedetto sarà mercoledì 27 dicembre, alle ore 20,45, con il gospel di JP & The Soul Voices, evento promosso dal comune e dall’AMAT, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto.

JP & The Soul Voices viene dalla Florida. Il fondatore, John JP Polk, pastore e musicista gospel, è stato allievo e componente del gruppo Perfect Harmony & Voices of Victory e si è esibito a lungo in tutti gli Stati Uniti e all’estero. Nel 2006 ha formato la band vocale Voices of Life, diventata nel 2012 JP & Voices. Dopo essersi esibito nei grandi resort dell’area di Disney World, il gruppo ha collaborato con grandi leggende del gospel come Donnie McClurkin, Yolanda Adams, Dorinda Clark Cole, Todd Dulaney, Jovonta Patton e LaRue Howard.

Sebbene il genere gospel sia alla base della sua musica, il gruppo è così flessibile da spaziare in ogni stile: dal jazz alla musica polifonica, dai brani da classifica al rhythm’n’blues fino al soul in stile Motown. Il leader, John JP Polk, è un grande entertainer, oltre che una magnifica voce capace di coinvolgere il pubblico creando una magica e accattivante atmosfera di festa e di gioia. I componenti del gruppo, di cui fa parte anche Zelda, la moglie di John JP Polk e altra splendida voce, sono tutti artisti indipendenti che, però, hanno dato vita a un gruppo con una sua precisa identità musicale.

Biglietti (20 euro platea, 15 euro galleria, ridotto giovani 10 euro) disponibili alla biglietteria del Concordia, aperta il 22 e 23 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e il giorno di spettacolo dalle ore 17.30, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com.

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Concordia ( tel. 0735/588246, negli orari di apertura), Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net.