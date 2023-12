SAN BENEDETTO – Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione – PIAO 2024/2026, il Comune di San Benedetto ha avviato una consultazione pubblica per acquisire proposte, osservazioni e suggerimenti da parte dei cittadini e altri portatori d’interesse in genere, per il rafforzamento delle misure di trasparenza e prevenzione di fenomeni corruttivi e di illegalità.

Fino al 5 gennaio 2024 i soggetti interessati potranno far pervenire le proprie proposte all’Ente mediante l’apposito modulo messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune (percorso Home → Amministrazione trasparente). Una volta compilato in ogni sua parte, il documento dovrà essere inoltrato all’indirizzo email anticorruzione@comunesbt.it.

In sede di stesura del PIAO 2024/2026, il Comune di San Benedetto valuterà le eventuali proposte pervenute entro il termine sopra indicato.