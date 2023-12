SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Clementi: “Tornare a casa con tre punti da una trasferta così importante ci riempie di orgoglio e ci farà passare un bel Natale. Siamo stati bravi a riordinare le idee dopo il gol subito, a non disunirci e a giocare a calcio come sappiamo. La Samb ha fatto di più sul piano del gioco ma noi siamo stati più cinici.

Mister Lauro: “Spiace commentare un 1-3, perchè abbiamo giocato bene. Bisogna far gol ed essere più equilibrati nei momenti decisivi della partita. Coperta corta? Senza Barberini e Cardoni abbiamo dovuto per forza cambiare modulo e ci siamo un po’ snaturati. Toure? Il problema è che non parla la nostra lingua, nessuno in squadra parla francese, a volte sbagliava posizione ed era un po’ disorientato. Mercato? Bontà e Senigagliesi sono ottimi rinforzi, ma l’acquisto più importante sarà il recupero delle forze, fisiche e mentali. Siamo calati troppo a fine girone d’andata, sul finale anche Alex Sirri era molto stanco. E’ un discorso di condizione, siamo troppo a corto di fiato”.