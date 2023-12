SAN BENEDETTO – Ds Stefano De Angelis: “Non dobbiamo cercare alibi, dire che è colpa dell’arbitro o la sfortuna. Dobbiamo guardarci negli occhi e riconoscere che siamo in un momento negativo. Ci sono nomi per rafforzare la squadra, andremo a cambiare qualcosa anche dal punto di vista tattico. Siamo partiti da zero nel mercato estivo e non era facile assemblare una squadra, ma ora c’è il mercato di riparazione e siamo vigili per cogliere le occasioni che ci si presenteranno. La società è solida e ha programmi seri. Il poco utilizzo delle riserve? Dovete chiederlo più al tecnico che a me, è una scelta tattica che sbagliata o no va rispettata. Quando le cose non vanno non si può cercare un capo espiatorio nei singoli, ma ci dobbiamo mettere tutti in discussione per migliorare. Lauro? Non è in discussione. Siamo pur sempre a tre punti dalla prima e il campionato non è finito. Lotteremo fino all’ultima giornata, in fondo avevamo perso solo una partita prima di oggi. Restiamo lucidi”.