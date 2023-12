MONTEPAGANO – Mercoledì 20 dicembre alle ore 20:00, presso la Chiesa della Santissima Annunziata a Montepagano, si svolgerà la 1° edizione del “Concerto Azzurro di Natale”.

Per la prima volta nella provincia di Teramo, ci sarà la Banda della Guardia di Finanza diretta dal Maestro Vice Direttore, Capitano Dario Di Coste.

L’evento vedrà, inoltre, la partecipazione del Coro Polifonico “Ars Vocalis” di Roseto degli Abruzzi che aprirà il Concerto.

Nel corso della manifestazione, di libero accesso, vi sarà la possibilità di fare delle donazioni, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alle locali associazioni Ob.ABA e Rurabilandia.

La serata sarà presentata da Maria Rita Piersanti e vedrà l’esecuzione di brani di musica classica e da camera.

La Banda Musicale della Guardia di Finanza nasce nel 1926, riunendo in un’unica compagine le diverse Fanfare che dal 1883 erano state istituite presso alcuni Reparti del Corpo.

Attualmente è un complesso artistico stabile composto da un Maestro Direttore, un Maestro Vice Direttore, un Archivista e 102 Esecutori provenienti dai diversi Conservatori italiani.

Durante la sua lunga e intensa attività concertistica, la Banda si è esibita presso le più prestigiose istituzioni musicali italiane.

Tra queste l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il Teatro dell’Opera di Roma, il Massimo ed il Politeama di Palermo, la Fenice di Venezia, il Bellini di Catania, il Flavio Vespasiano di Rieti ed il Petruzzelli di Bari.

Numerosi i concerti tenuti a Roma nelle Basiliche di San Giovanni in Laterano e l’esibizione, alla presenza del Pontefice Giovanni Paolo II, a San Pietro.

Molteplici le collaborazioni con le più famose orchestre sinfoniche italiane e internazionali: la RAI di Torino, il Maggio Musicale Fiorentino e il Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Oltre ad artisti di fama mondiale quali: Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli, Cecilia Gasdia, Renzo Arbore, i Pooh, Gianni Morandi, Albano Carrisi.

Il Complesso Bandistico si è recato ripetutamente all’estero ove ha effettuato trionfali tournée in Germania, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Francia, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti.

In particolare nel 2002 a New York, in occasione delle celebrazioni per il Columbus Day, ha tenuto un coinvolgente ed emozionante concerto a Ground Zero.

Coinvolgente, infine, la presenza a Sanremo, nella serata finale della 72° edizione del Festival della canzone italiana.

La professionalità della Compagine musicale la rendono una delle più prestigiose a livello internazionale e le assicurano il costante successo di pubblico e di critica.

Il suo vasto repertorio consente di spaziare dalla musica di tradizione a quella contemporanea e può essere considerato tra i più significativi e completi.

Stampa Guardia di Finanza