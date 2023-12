SAN BENEDETTO – Tutto pronto al Riviera per Samb-Vigor Senigallia.

NOTE

Campo in ottime condizioni. Padroni di casa in maglia rossoblu, ospiti in maglia bianca. Spettatori 3’344.

FORMAZIONI

US SAMB (4-4-2): Coco 03, Pagliari 04 (83′ Lonardo 05), Sbardella, Sirri, Zoboletti 05, Scimia (82′ Pietropaolo 03), Arrigoni, Cardoni 04, Battista, Tomassini, Martiniello (62′ Alessandro).

All. Maurizio Lauro. A disp. Pinto 03, Pezzola, Evangelisti 03, Chiatante 04, Orfano 05, Tourè 05.

V. SENIGALLIA (4-3-3): Roberto 03, Scheffer 04, Mori 04 (65′ Vrioni 04), Marini, Gambini, Tomba 03, Kerjota, Mancini, Ballello 05 (60′ Beu 06), Baldini (83’Pesaresi), Bartolini (70′ Broso).

All. Aldo Clementi. A disp. Pruccoli 04, Boria 05, Subissati 05, Zammarchi, Serfilippi 05.

ANGOLI 3-4

AMMONITI Mori (V) Gambini (V) Battista (S)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Primo squillo Samb, Martiniello col mancino da dentro l’area. Roberto blocca.

3′ SAMB SUBITO AVANTI: gran recupero sulla trequarti di Pagliari, palla a Battista sulla sinistra che crossa in mezzo a rientrare, Cardoni di testa si fa parare la prima conclusione da Roberto, ma sul tap-in è glaciale e fa 1-0.

8′ TOMASSINI SFIORA IL RADDOPPIO: punizione dai 25 metri, batte di potenza il numero 9. Fuori di un nulla.

11′ Applausi da parte di tutto lo stadio per lo striscione esposto in Curva Sud dai tifosi ospiti “Senigallia ricorda il Rodi”, in memoria del naufragio del motopeschereccio Rodi di San Benedetto del Tronto, avvenuto il 23 dicembre 1970.

12′ Scimia col mancino vicino al 2-0. Palla sull’esterno della rete.

14′ Pareggio Senigallia. Mancino ad incrociare di Baldini, palla indirizzata sul fondo ma Sirri valuta male e nel tentativo di spazzarla la devia nella propria porta. Autogol sfortunatissimo.

17′ Zoboletti ci prova col destro, la deviazione di Mori rende non banale la parata di Roberti costretto a rifugiarsi in angolo. Stavolta la deviazione fortuita stava per essere in favore della Samb.

24′ Battista in mezzo per Tomassini che colpisce di testa, Roberto salva sulla linea, proteste dei rossoblu sostengono che la sfera sia entrata.

30′ A terra Cardoni, che si tocca il flessore. Mister Lauro manda a scaldare Traorè.

32′ Cardoni dice a mister Lauro che ce la fa. Per ora resta in campo.

34′ Punizione Vigor dai 20 metri. Kerjota calcia alto.

36′ Non ce la fa Cardoni, debutta il classe ’05 Toure.

39′ Tomassini strattonato da Gambini in area, proteste rossoblu che volevano il rigore.

44′ Toure si posiziona dietro le due punte Tomassini e Martiniello. Samb ora sembra disporsi in campo con un 4-3-3.

45′ TOURE SFIORA IL GOL: cross di battista, il classe 05 impatta bene di testa ma trova un super Roberto.

45’+1′ Angolo Senigallia. Libera la difesa rossoblu. Finisce qui la prima frazione.

SECONDO TEMPO

48′ Mancino a giro di Kerjota, palla sul fondo.

50′ Zoboletti libera il sinistro da fuori. Centrale.

55′ Angolo Senigallia, sugli sviluppi ci riprova Kerjota. Ancora alto.

59′ Errore in fase di costruzione dal basso degli ospiti, Martiniello recupera palla e prova il tiro a botta sicura, Roberto para.

65′ TRAVERSA DI SCIMIA: gran destro del numero 8 dal dentro l’area che si stampa sul montante.

66′ ALTRA TRAVERSA: punizione di Sirri dal limite, mancino fortissimo sul legno. Non aveva ancora smesso di tremare la traversa di un minuto fa. Che sfortuna! Samb che meriterebbe il vantaggio.

71′ Punizione Samb dal vertice basso. Arrigoni calcia direttamente alto.

81′ 1-2 Senigallia, arriva la beffa. Filitrante di Kerjota che pesca Broso, saltato Coco e palla nel sacco.

87′ 1-3. Notte fonda per la Samb. Contropiede fulminante dei ragazzi di Clementi. Scheffer si fa tutto il campo e chiude i giochi col destro.

90’+5′ Finisce qui, tra i fischi del Riviera. Il Senigallia rende amarissima la sosta natalizia dei ragazzi di Lauro.