FERMO – Domenica 3 dicembre intorno alle ore 20,00, presso l’Hotel Astoria di Fermo, era in corso il congresso provinciale del partito politico di Fratelli d’Italia.

Si era quasi al termine, quando i presenti hanno fatto i conti con una protesta da parte un piccolo gruppo di persone, le quali intonavano cori contro la Premier Giorgia Meloni.

I quattro uomini, provenienti da Piazza del Popolo, nel breve tragitto utile a raggiungere l’albergo, insultavano il Presidente del Consiglio e i partecipanti al congresso.

Fortunatamente, limitando la loro protesta ad una scenata davanti al varco d’ingresso, chiara presa di posizione questa, di una precisa ideologia politica.

A seguito dell’attività di indagine della Questura di Fermo, si perveniva all’identificazione dei facinorosi.

Questi sono stati denunciati per il reato in concorso ex art. 342 del codice penale di “Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario”.

Polizia Fermo