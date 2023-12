SAN BENEDETTO – Fumata nera per l’assemblea del Consiglio Comunale previsto per il giorno 20 dicembre. Alle ore 14.00 erano presenti solo 12 consiglieri di maggioranza su tredici. Assente la Capogruppo di Rivoluzione Civica Silvia Laghi, mentre l’opposizione ha disertato in massa. Seduta rinviata per mancanza del numero legale.

La nuova seduta sarà da convocare entro fine anno.