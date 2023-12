Mentre si avvicina la stagione delle feste e le tavole si riempiono di panettoni e torroni, Livio, orgoglioso proprietario dell’iconico negozio di giocattoli di Martinsicuro, si sta avvicinando al suo 40° Natale di attività.

Quattro decenni di risate, luci scintillati e il suono delle risate dei bambini hanno tessuto una trama di ricordi tra le mura del suo caro negozio di giocattoli. Un viaggio intrapreso 4 decenni fa, non sapendo che il suo piccolo negozio di giocattoli sarebbe diventato una pietra miliare della comunità, un luogo dove le famiglie tornano anno dopo anno per vivere la magia delle feste.

Nei primi anni, Livio ha affrontato le sfide che ogni imprenditore avrebbe dovuto affrontare. Ricorda bene le tendenze che si sono succedute, dai classici giochi da tavolo agli ultimi gadget high-tech. A dispetto dei tantissimi anni di servizio, il suo impegno nel fornire una selezione di giocattoli sempre alla moda è rimasto saldo e incrollabile.

Uno degli aspetti più commoventi del suo percorso è stato vedere generazioni di famiglie passare attraverso le sue porte. I genitori che un tempo giravano per le corsie da bambini ora portano i loro figli, chiudendo un cerchio fatto di tradizione e nostalgia.

Le festività natalizie, in particolare il Natale, occupano un posto speciale nel cuore di Livio. Ricorda con affetto i giorni frenetici che precedono la vigilia di Natale, quando il negozio si anima di eccitazione e attesa. Ogni giocattolo scelto con i genitori per i propri piccoli è un veicolo di gioia che aspetta di essere scartato, non si può che essere orgogliosi di far parte di quei momenti magici.

“Riflettendo sugli ultimi 40 anni”, dice, “non posso che esprimere gratitudine alla comunità che mi ha sostenuto”. Riconosce i clienti fedeli, e gli innumerevoli bambini il cui sorriso ha alimentato la sua passione. Per celebrare il 40° Natale, Livio invita la comunità a partecipare ai festeggiamenti, con tantissimi sconti speciali per le feste, continuando la tradizione di portare gioia ai giovani e ai meno giovani.

Mentre ci si prepara per un’altra stagione natalizia, i suoi occhi brillano dello stesso entusiasmo che ha acceso questo magico viaggio quattro decenni fa.

A Livio, al suo negozio di giocattoli e a 40 anni di gioia diffusa, un giocattolo alla volta.

Che le luci continuino a scintillare per molti altri Natali a venire!

Da Livio – Negozio di Giocattoli

via Metauro 24 – 26, Martinsicuro 64014 (TE)

0861 797967

Contatti utili

Livio Di Luca – 389 5258092

Ilario Di Luca – 3406764280 – ilariodiluca@gmail.com