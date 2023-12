SAN BENEDETTO – Un’assemblea pubblica dal titolo “L’AST di Ascoli Piceno si presenta” ed una manifestazione dal titolo “Siamo in lista d’Attesa”, organizzata dalle forze politiche locali non governative e da alcune sigle sindacali, si sono svolte all’Auditorium Tebaldini nel pomeriggio del 19 dicembre.

A relazionare, il direttore dell’AST Nicoletta Natalini, che ha presentato una seri e di dati, una sorta di sterile riassunto delle performance positive dell’AST. Dati esclusivamente quantitativi e non qualitativi dai quali non emerge nessuna criticità. Nessun confronto con le performance degli anni precedenti: la Natalini parte dalla situazione drammatica in cui versa la sanità nel nostro territorio come situazione di “normalità”, un punto di partenza. «Io parto da quello che c’è già, non da quello che non c’è» sono le parole della Natalini. Un approccio conservativo quindi, non migliorativo, come dire “Cenerentola siamo, cenerentola rimaniamo”.

Una lunga relazione che, riproponiamo in due clip .

Tra le attività dell’AST spicca un virtuoso polo d’eccellenza per il trattamento delle leucemie con terapie d’avanguardia, ma nella relazione non viene evidenziata nessuna sofferenza del Pronto Soccorso locale (invero neanche i problemi del Mazzoni

Salgono le proteste in aula, dei cittadini accorsi all’appello della manifestazione a favore dell’Ospedale di San Benedetto, che comunque hanno riempito la platea, Il direttore dell’AST reagisce in maniera autoritaria: «Questo non è un dibattito pubblico, credo che voi stiate disturbando tutte le persone che sono sedute e vogliono ascoltare, quindi vi prego di accomodarvi fuori. chi non vuole ascoltare può uscire, io non sto obbligando nessuno a star qua ad ascoltare».

I problemi sono le liste di attesa, la carenza di personale, la Murg (medicina d’urgenza) che è parzialmente chiusa, la nuova risonanza magnetica destinata a San Benedetto dirottata ad Ascoli

La scelta comunque è rivendicata dalla Natalini, perchè per installarla si sarebbe dovuto abbattere un muro, ed il costo dei sarebbe stato superiore alla spesa per la macchina, e si sarebbe dovuto bloccare il blocco operatorio per tre mesi. In compenso a San Benedetto si è pensato a rigenerare la vecchia risonanza e , a detta della Natalini, le prestazioni potranno essere superiori perchè la macchina sarebbe aggiornata alle tecnologie più recenti.

I problemi ci sono e non vanno nascosti sotto il tappeto. Il direttore dice di lavorare in ottica provinciale ed accusa la platea di “localismo” ma non si può pensare ad un’organizzazione sanitaria facendo la “media del pollo” senza tener conto delle esigenze dei territori, soprattutto prendendo atto di una situazione di partenza fortemente squilibrata, e proseguire pedissequamente su quella strada, evitando qualsiasi confronto con il passato.

Certo un compito non facile quello della Natalini di dover gestire un “DEA di primo livello su 2 plessi” con i pochi fondi che ha dalla regione, sicuramente ha bisogno di migliorare sotto il profilo la comunicazione.