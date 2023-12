GIULIANOVA – Le Fiamme Gialle della Compagnia di Giulianova, in occasione delle festività, hanno donato all’Istituto “Castorani – De Amicis” di via Cavour un buono spesa da destinare a persone bisognose.

Gli obiettivi dell’Istituto sono costituiti dalla tutela della vita umana e della famiglia, con particolare attenzione al mondo dell’infanzia e della gioventù emarginata e perseguiti attraverso un servizio di accoglienza e presa in carico psico-socio-educativa, rivolto a minori privi di assistenza famigliare.

Una comunità mamma-bambino, il servizio educativo della Scuola Materna Parificata e Nido dell’infanzia “E. De Amicis”, rivolto a minori di età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni e il centro diurno aggregativo per bambini ed adolescenti “La lavagna magica”.

L’Istituto rappresenta un unicum nel panorama pubblico abruzzese, in quanto si atteggia a vero e proprio sistema completo per la presa in carico dei minori.

La Guardia di Finanza, attraverso questa donazione, ha voluto dimostrare il proprio supporto al lavoro svolto dai volontari che assistono le famiglie in difficoltà.

Al termine dell’incontro, la dirigente della sede operativa di Giulianova, Manuela Gasparrini, ha rivolto ai finanzieri giuliesi parole di apprezzamento e ringraziamento per il lodevole gesto di solidarietà.

Stampa Guardia di Finanza