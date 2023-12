SAN BENEDETTO – Nell’incantevole cornice dell’area portuale, alla presenza di un pubblico delle grandi occasioni, domenica 17 dicembre ha avuto luogo uno degli appuntamenti natalizi più attesi e importanti della città, il “Babbo Natale Arriva Dal Mare”, organizzato dalla locale Sezione della Lega Navale Italiana.

L’evento, giunto alla settima edizione, rappresenta l’omaggio gioioso che l’Associazione, a chiusura della propria programmazione annuale, dedica ai bambini e alle bambine della città. In uno scenario naturalistico, reso quest’anno ancora più suggestivo dalla coincidenza tra tramonto solare e primo spicchio di luna crescente, faceva la sua splendida apparizione la luccicante slitta di Babbo Natale. Scortata da una numerosa flotta di elfi canoisti, solcava lo specchio acqueo del porto fino al Piazzale Pinguino, dove il Grande Vecchio approdava tra due ali di bambini emozionati e festanti.

La manifestazione, allietata da canti e musiche natalizie, si è avvalsa della collaborazione artistica e animazione delle Associazioni Novart e Ciquibum, e della sapiente guida di Manrico Urbani nelle ormai tradizionali vesti di speaker presentatore. Il clou della festa si è raggiunto con l’estrazione e premiazione di alcune letterine tra le numerose che i bambini hanno depositato, per tutto il pomeriggio, nella posta di Babbo Natale.

Al termine della manifestazione la presidente della LNI, Doriana Marini, ha tenuto a ringraziare il numeroso pubblico presente, sottolineando la generosità e l’impegno di quanti, soci e non soci, hanno dedicato parte del loro tempo perché tutto fosse realizzato nel migliore dei modi.

Sono state anche ricordate aziende e istituzioni che, col loro sostegno, hanno reso possibile l’ottima riuscita dell’evento, in modo particolare l’Amministrazione comunale di San Benedetto per il patrocinio e il supporto organizzativo, la Guardia Costiera per l’assistenza in acqua e a terra, l’associazione di solidarietà inclusiva XMANO presente con un proprio stand, il supermercato Gabrielli “Tigre Amico” di Monsampolo del Tronto.