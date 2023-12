SAN BENEDETTO – Di seguito i risultati:

Serie C Maschile

Farmacia Amadio RSV 3-0 Terra dei Castelli Volley

(25/19, 25/20, 25/16)

Il commento di Coach Rocco Netti

Poteva essere un pericolosissimo testa coda, con il pericolo di un calo di tensione e le difficoltà per i tanti infortuni di queste settimane, invece è arrivata una bella vittoria. La squadra ha affrontato la partita con la giusta concentrazione, lasciando poco o nulla agli avversari. Ora ci attende l’ultima della gara del 2023 nel difficilissimo campo di Castelferretti, quarta forza del campionato e formazione che dà il meglio tra le mura amiche. Ci teniamo a fare bene per poi ricaricare le batterie durante le vacanze natalizie.

Serie C Femminile

Edilmonaldi HappyCar 3-0 Pallavolo Fermo

(25/19, 25/14, 25/21)

Il commento di Coach Cupelli

Avevo avvisato le ragazze che questa partita avrebbe potuto nascondere diverse insidie perché la differenza in classifica poteva farci abbassare la guardia e, soprattutto, perché le avversarie se la sarebbero giocata senza pressioni. Sono molto soddisfatto di come la squadra ha gestito la gara, specialmente nel secondo parziale chiuso a 14, salvo qualche disattenzione di troppo nel finale. Veniamo da una settimana dura, avendo giocato 3 partite in 8 giorni, ma non c’è tempo per rifiatare perché mercoledì scenderemo di nuovo in campo contro una Monturano in formissima per poi chiudere il 2023 in trasferta ad Offida.

L’appuntamento per i nostri tifosi è mercoledì sera presso la Palestra Curzi di San Benedetto!