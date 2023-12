SAN BENEDETTO – L’Azienda Multi Servizi spa ha comunicato che venerdì 22 dicembre, in occasione dello sciopero nazionale del commercio, contratto che viene applicato dall’azienda per una quota di dipendenti, alcuni servizi che AMS svolge per conto del Comune potrebbero essere sospesi o limitati.

I servizi interessati sono quelli espletati dall’ufficio amministrativo di Azienda Multi Servizi spa, l’ufficio impianti termici, l’ufficio riscossione del Canone Unico Patrimoniale e dell’imposta di soggiorno, l’ufficio parcheggi della stazione ferroviaria, i servizi cimiteriali e del forno crematorio, i servizi di giardinaggio e quelli del canile comprensoriale “Quercia Ferrata”.