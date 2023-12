Di Alice Spina

CUPRA MARITTIMA – Don Roberto Traini il parroco di San Basso benedice questo tempio che sarà a detta del Sindaco, per le generazioni future, fulcro di solide basi e speranza condivisa, 35 saranno i bambini in fascia d’età 0-2 ospitabili dalla struttura. Un caldo invito per la comunità di Cupra e le giovani coppie desiderose di abitarvi.

L’asilo nido sorge in Via delle Conchiglie, interamente su un unico piano e andrà a soddisfare il fabbisogno della Comunità, in sinergia con le altre realtà territoriali. La realizzazione di questo edificio pubblico di proprietà del Comune andrà a ristabilire l’equilibrio nell’offerta didattica necessaria alle esigenze dei propri concittadini.

Il Sindaco meravigliosamente in empatia con le mamme, le neo-mamme e i loro bambini presenti all’incontro di posa per la prima pietra simbolica, ci tiene a dire quanto tutto questo sia il risultato di uno straordinario lavoro di squadra.

Più volte Piersimoni ringrazia gli uffici comunali, i progettisti, gli assessori e tutti coloro che hanno contribuito alla messa in opera dell’asilo che sta prendendo forma. Presenti all’incontro anche l’architetto Domenico Sfirro, l’ingegnere Alessandro Lucciarini, i responsabili della ditta appaltatrice “Gran Sasso Costruzioni”, l’architetto Luca Vagnoni e l’architetto Barbara Pasqualini. Un team operativo perfettamente coordinato e all’unisono in funzione della collettività.

Profondo e sincero l’impegno del Comune di Cupra nel tessuto cittadino. Chiara la visione lungimirante e di cooperazione per la salvaguardia del futuro generazionale portato avanti con gratitudine, premura e perseveranza.