SAN BENEDETTO- Ultimo scontro per concludere il girone d’andata contro il Vigor Senigallia, al terzo posto come numero di reti segnate (dopo Roma City e Sambenedettese) ma non tra le migliori in quanto a reti subite. Squadra che comunque si mantiene nella parte alta della classifica e che aspira ai playoff, in una zona che rispecchia l’andamento delle partite. Difatti i senigalliesi hanno più o meno sconfitto le squadre in coda alla classifica e perso con quelle in vetta.

Il Senigallia può contare su una fascia destra ad alto rendimento, con il gioiellino albanese Sabah Kerjota, 4 i gol per lui sino ad ora, ed il terzino argentino Mateo Scheffer che con 6 reti è il cannoniere della squadra, molto attivo nelle fasi offensive. Sono 4 i gol segnati anche dal capitano Denis Pesaresi ma da tenere d’occhio è anche il centrale Matteo Baldini che ha segnato 2 reti, ma che non lesina assist ai suoi compagni.

Una squadra che punta più ad offendere piuttosto che a difendere. In attesa dei nuovi arrivi, la Samb , scalzata dalla vetta della classifica dal Campobasso che mercoledì sarà impegnato a Termoli, non può permettersi di perdere altri punti perchè il rischio di fuga dei molisani è realisticamente molto alto.