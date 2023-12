SAN BENEDETTO – Martedì 26 dicembre, alle ore 21.15, presso la chiesa parrocchiale di San Pio X a San Benedetto, si svolgerà un Concerto d’organo, organizzato dalla Corale Polifonica e tenuto dal maestro Gianluigi Spaziani.

Dotare la chiesa di San Pio X di un organo a canne è stato sempre vivo desiderio del primo parroco Don Filippo Collini. Ora il suo sogno si è avverato per merito dell’attuale parroco Don Ulderico Ceroni che, a spese sue, ha voluto acquistare il Nuovo Organo, che fa bella mostra di sé nella cantoria che Don Filippo aveva fatto predisporre durante la costruzione della chiesa. È un organo Feith, costruito in Germania nel 1967, restaurato e sistemato in chiesa dalla Ditta organaria SIDOC.

Molto interessante è il programma che Gianluigi Spaziani propone per il concerto, perché comprende compositori vissuti tra l’Ottocento e il Novecento, nel periodo in cui il movimento ceciliano operava per riportare la musica sacra nell’alveo della bontà, della sacralità e del decoro. Qualità che erano venute meno nell’Ottocento a causa della musica sinfonica e operistica che aveva secolarizzato la musica sacra e liturgica. Facevano parte di quel movimento cattolico compositori presenti nel programma, come Reger, Tebaldini, Matthey e Respighi. Il loro lavoro porterà San Pio X ad emanare nel 1903 il Motu Proprio sulla riforma della Liturgia e della Musica Sacra.

Figureranno nel programma anche compositori legati alle Marche come il piemontese Ulisse Matthey, organista per molti anni nella Basilica di Loreto; il bresciano Giovanni Tebaldini che ha passato gli ultimi dieci anni a San Benedetto; due compositori marchigiani doc, come Enrico Boccabianca di Ripatransone e Arturo Clementoni nato a Potenza Picena, ma ascolano d’adozione.

Il Concerto sarà l’occasione per ascoltare musiche che non vengono eseguite spesso e dobbiamo ringraziare Spaziani perché ci farà riscoprire un repertorio organistico poco noto. Ma non mancheranno brani di grande respiro e di autori importanti come Introduzione e Passacaglia di Max Reger e Tre brani Corali di Johann Sebastian Bach, di colui che è stato definito il re dell’organo, che ha operato la sintesi di quanto lo ha preceduto e ha aperto la strada ai suoi seguaci, tra i quali figurano gli altri compositori presenti nel programma.

L’ingresso è libero e la città tutta è invitata a partecipare.