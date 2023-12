MONTEPRANDONE – La scuola di musica 12 Note tornerà giovedì 21 dicembre 2023 con il consueto concerto natalizio degli allievi della scuola presso l’Auditorium Centro Pacetti di Monteprandone. Dalle 18 gli studenti e i docenti della scuola proporranno classici natalizi e rivisitazioni in chiave pop delle più belle melodie del Natale e non solo.

“Arricchire un periodo dell’anno con la musica, specie in questi tempi di futuro incerto e speranze vacillanti, infiamma di nuova forza vitale l’animo di tutti e la Scuola, sensibile ai cambiamenti della società e della storia, non vuole rimane in disparte – spiegano gli organizzatori – la musica da sempre, specialmente nel Natale, ha contribuito a ridare vita a valori e ideali che spesso ci sono sembrati morti e sepolti. L’impegno, la bellezza dell’arte e lo stare insieme non devono mai passare di moda. Per questo motivo vi invitiamo ad assistere allo spettacolo perché sarà un occasione preziosa per vedere la gioia, la volontà e la bellezza nel volto dei nostri ragazzi”.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Monteprandone. Per informazioni 3274006703 email: associazione12note@gmail.com.