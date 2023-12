SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non poteva terminare meglio l’anno solare per la Samb Calcio a 5, che con una prova di grande carattere archivia la pratica Fight Bulls Corridonia e si regala la quinta vittoria consecutiva. Valzer di gol nel primo tempo, terminato 6-4 per i rossoblù di Giordani andati a segno per tre volte con uno straripante Cancrini, e con le reti di Mindoli, Paolucci e Taffora. Buona reazione dei padroni di casa che, seppur inferiori dal punto di vista tecnico-tattico, sono stati abili a sfruttare le troppo frequenti amnesie difensive sambenedettesi trafiggendo per quattro volte l’incolpevole Peroni, che ha ritrovato la titolarità dopo 10 turni. Nel secondo tempo la doppietta del sommelier Firmani e il gol di Taffora rendono vana l’unica marcatura casalinga realizzata, che fissa il risultato finale sul 9-5 per i ragazzi di Becco. Giordani e i suoi possono così godersi la pausa natalizia sapendo di essere la quarta forza del campionato, a un punto dall’Ascoli terzo e a due dal Castrum Lauri secondo, con un intero girone di ritorno tutto da vivere e che avrà inizio venerdì 19 gennaio, quando la Samb sarà attesa a Montecosaro per la sfida contro i locali dell’Audax.