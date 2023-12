MATELICA: Ginestra, Gobbi, Lapi, Aquila, Croia (24′ st Catalani), Ferretti, Stroppa (21′ st Morettini), Gubinelli (33′ st Scotini), Iori (44′ st Doko), Jachetta (24′ st Girolamini), Paradisi.

A disposizione: Petrelli, Menichelli, Gashi, Anastasti. Allenatore Paolo Passarini

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Picciola (6′ st Veccia), Lanzano, Stacchiotti, Zadro, Pietropaolo (19′ st Cialini), Galli, Napolano, Liberati.

A disposizione: Tamburini, Delli Compagni, Mbjeshova, Di Luca, Addarii, Cavallin, Madonna.

Arbitro: Tasso della sezione di Macerata

Reti: Stroppa (1′ st), Ferretti (11′ st), Stacchiotti (40′ st).

Note. Osservato un minuto di silenzio. Ammoniti: Pietropaolo, Iori, Gubinelli, Morettini. Espulso dalla panchina il dirigente Ameli.

MATELICA – L’Atletico Centobuchi trova una sconfitta immeritata nell’ultima gara di campionato del girone d’andata contro la capolista Matelica per 2-1, dove per lunghi tratti del secondo tempo i biancazzurri hanno dettato il gioco creando numerose occasioni da gol.

Nel primo tempo le due squadre si sono studiate ed è stato un match molto combattuto a grandi ritmi. La prima occasione è dell’Atletico: al 21′ pt Galli si libera sulla destra e con il mancino fa partire il tiro sul secondo palo ma Ginestra con una grande parata respinge in angolo. Al 39′ st si affaccia in avanti il Matelica con Iori che pesca in area Stroppa ma a pochi metri dalla porta manda al lato. Si va dunque negli spogliatoi sullo 0-0.

Nel secondo tempo il Centobuchi rientra in campo ma non approccia benissimo, infatti, arriva il vantaggio locale: Iori con un cross serve Stroppa, il 7 calcia e trova l’1-0. All’11’ st ecco il raddoppio: Gubinelli crossa in area dalla destra per Ferretti che di testa realizza il 2-0. Dopo ciò, gli uomini di Fusco reagiscono alla grande mettendo sotto i padroni di casa per una buona mezz’ora creando molte situazioni da gol. Poco dopo il gol, Liberati ha la chance di accorciare ma colpisce male e Ginestra blocca. Al quarto d’ora: cross dalla destra di Filipponi, Galli anticipa Ginestra, la palla viene ribattuta e colpisce il braccio largo di un difensore biancorosso in area, i biancazzurri protestano ma per l’arbitro è tutto regolare.

Al 26′ st, Ferretti scivola e Cialini viene lanciato verso la porta, prova il tiro ma Ginestra respinge. Al 32′ st ottima trama da calcio di punizione che vede protagonisti Napolano, Galli e Cialini, con quest’ultimo che entra in area ma temporeggia troppo al momento del tiro e viene contrastato. Al 35′ st altra palla inattiva con Cialini che riceve e di testa, schiaccia sul secondo palo, in agguato Stacchiotti e Napolano non arrivano di un soffio. Al 40′ st l’Atletico Centobuchi accorcia le distanze: punizione dalla sinistra di Napolano, Gobbi col tentativo di allontanare la sfera la mette in mezzo per Stacchiotti che in scivolata fa 2-1. Nel recupero il Matelica riparte con Paradisi, Morettini viene servito ma il suo tiro finisco largo.

C’è sicuramente rammarico per la sconfitta, l’Atletico Centobuchi esce dal campo con tanta amarezza ma consapevole di aver fatto una grande partita da protagonista in casa della capolista. L’ultima partita dell’anno sarà venerdì 22 dicembre alle ore 18.30 allo Stadio “Tommolini” di Martinsicuro contro il Porto Sant’Elpidio, gara valevole per il ritorno di Coppa.