MASSIGNANO – Si è svolta presso il ristorante Villa Aniana di Massignano il tradizionale pranzo organizzato dall’associazione degli operatori turistici di Cupra Marittima.

All’evento hanno partecipato, oltre ai dirigenti Acot, anche parte dell’amministrazione cuprense, compreso il sindaco Alessio Piersimoni, gli operatori turistici, balneari e i giornalisti.

La presidente Milva Ricci ha risposto ai nostri microfoni: “La stagione si è conclusa positivamente nel 2023, abbiamo avuto più arrivi nel nostro paese anche se meno presenze, questo per via delle vacanze sempre più brevi, inoltre stiamo ampliando la collaborazione con l’Amministrazione tramite un progetto di digitalizzazione. Per il 2024 abbiamo come obiettivo l’ampliamento della promozione, puntando ad avere nuovi interventi all’estero”.