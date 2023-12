Video di Giancarla Perotti

PORTO D’ASCOLI – Ieri sera, con la presenza del parroco di Cristo Re, don Gian Luca Rosati che ha accolto il concerto, Cinzia Campanelli assessore allo Sport, Politiche per il Turismo e Politiche Giovanili, e ai tanti amici del dottor Stefano Pagani, si è svolto il LXI° concerto cantautorale Storie d’amore.

Racconta il dottor Pagani: “Faccio il medico da quant’anni, ma ho avuto la passione per due cose: l’automobilismo da competizione e la musica. La musica mi ha permesso di essere un cantautore “povero” e di essere “libero”, cioè di esprimere e cantare esclusivamente l’amore in tutte le sue sfaccettature coinvolgendo in un modo o nell’altro la storia delle persone. Canto l’amore degli altri, non racconto le mie storie, canto l’amore di tutti in quanto ho inglobato, in questo mio modo di scrivere la vita di moltissime persone. L’amore rimane la fonte di vita e se legato alla fede è anche la ragione di vita”. Tra una canzone e l’altra, Stefano, con macchiette che coinvolgeva anche il pubblico, descriveva meglio il testo della canzone. Infatti, ogni canzone da lui composta ha descritto una storia per la maggior parte vissuta nella città di San Benedetto da lui molto amata.

L’assessore Campanelli a fine concerto si è complimentata con il cantautore e i musicisti “Vi ringrazio per questa bellissima serata di musica, intrattenimento, simpatia e ironia” e ha ricordato il fatto che oltre al concerto ha assaporato il piacevole ricordo del teatro Don Marino, ambiente da lei frequentato per molto tempo. La Campanelli ha aggiunto: “Ognuno di noi ha dei luoghi che si porta dentro e per me è questo il luogo che mi porto dentro perché qui ho avuto la fortuna, anzi la grazia che qualcuno mi ha insegnato la differenza tra il bene e il male. Sono anche felice che questa sera voi oltre la musica abbiate pensato anche agli altri, al prossimo, in quanto è una serata di beneficenza, attenzione che tutti noi dovremmo avere per chi si trova in difficoltà in questo momento storico nel quale si respira indifferenza ed egoismo”.

Il dottor Pagani ha ringraziato i musicisti: il chitarrista Nicola Grilli professore alla scuola di musica Accademia Lizard di San Benedetto del Tronto, il bassista Fabrizio Barboni e il batterista Paolo Pierantozzi.