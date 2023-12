ROMA – Le interviste post partita:

Lauro: “Due rigori netti, ma andiamo avanti che è meglio. Abbiamo avuto un ottimo approccio, anche col vento contro ma poi loro hanno preso campo. Ci pressavano a uomo molto alti e non riuscivamo a palleggiar bene. Nel secondo tempo li abbiamo praticamente schiacciati, ma non siamo stati bravi a vincerla. E’ mancato soltanto il gol, dispiace perchè non abbiamo subito tiri contro una squadra forte e avremmo meritato di più. Barberini ha giocato sotto tono perchè era molto ingabbiato, in più era sotto antibiotico e ha stretto i denti. Davanti ho cambiato per vincerla, ho messo due punte per provare a portarla a casa, secondo me non c’era da fare di più visto che abbiamo giocato sempre nella loro metà campo. Non si può dire che non ci abbiamo provato, ma è mancata quella cattiveria in più per vincere queste partite sporche, dobbiamo attaccare meglio la porta con gli esterni e i centrocampisti. Alessandro? Oggi ha fatto fatica, ma non è in un momento no. Sento la fiducia della società, l’unica partita sbagliata fino ad ora è stata domenica scorsa dove abbiamo pareggiato da polli, altrimenti la prestazione c’è sempre stata. Mercato? Si parla di Bontà, potrà essere un ottimo elemento”.

Arrigoni: “Non parlo degli errori arbitrali ma credo sia evidente a tutti cosa è successo. Ma non dobbiamo stare qui a lamentarci, siamo consapevoli che la squadra c’è e il campionato è lungo. Pensiamo a portare a casa l’ultima gara contro il Senigallia, poi inizierà un altro campionato. Portiamoci a casa ciò che si è visto di buono, bisogna lavorare perchè nelle ultime tre partite abbiamo raccolto poco. Come sto fisicamente? Bene, anche se le ho giocate tutte, ma bisogna stringere i denti e dare tutto. E’ stata una partita non facile condizionata dal vento, ma lo spirito in campo è stato quello giusto. Il pareggio di oggi pesa di più perchè non abbiamo vinto domenica scorsa”.