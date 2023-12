ROMA – Tutto pronto per Roma City-Samb.

NOTE

Giornata di sole, campo non in perfette condizioni. Samb in maglia rossoblu, padroni di casa in bianco con inserti arancioni.

FORMAZIONI

ROMA CITY (4-3-3): Di Chiara 04, Ferrante, Codromaz, Scognamiglio, Gurini 03 (61′ Diniz 03), Bonello 04, Capece, Gelonese (89′ Cabella), Ascoli 05, Di Renzo, Sparacello (77′ Samba). All. Maurizi.

A disp. Muraca 04, Vasco, Battistoni 04, Fradella, Azzimati 05, Trasciani

SAMB (4-4-2): Coco 03, Pagliari 04, Sbardella, Sirri, Zoboletti 05, Barberini, Arrigoni, Battista, Cardoni 04, Alessandro (72′ Martiniello), Tomassini. All. Lauro.

A disp. Pinto 03, Pezzola, Evangelisti 03, Pietropaolo 03, Mascaretti 06, Orfano 05, Tourè 05, Lonardo 05.

ANGOLI 2-7

AMMONITI Gelonese (R) Gurini (R) Mister Lauro (S) Tomassini (S) Barberini (S) Scognamiglio (R)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

5′ Prima azione offensiva della Samb, colpo di testa di Cardoni alto.

10′ Angolo Samb, non sfruttato dai ragazzi di Lauro.

14′ Destro da fuori di Arrigoni, deviato in corner da un difensore.

16′ Prima vero pericolo creato dal Roma City, Bonello da buona posizione calcia alto sulla traversa.

19′ Corner Samb, libera la difesa romana.

27′ Ammonito Gurini per un’entrata troppo veemente su Cardoni.

34′ Lancio di Sbardella dalla difesa a cercare Tomassini, mancino dal limite bloccato da De Chiara.

38′ Gran cross di Zoboletti che pesca Tomassini, colpo di testa sul fondo di poco.

40′ Destro dai 30 metri di Capece. Alto.

42′ Insiste il Roma City, sinistro di Bonelli dal posizione ravvicinata sul fondo.

45′ Finisce qui la prima frazione. Molti duelli a centrocampo, ma ancora nessun gol.

SECONDO TEMPO

46′ Punizione per il Roma City dal lato corto dell’area, Capece mette direttamente sul fondo.

50′ Tomassini tenta il destro dai 20 metri, Di Chiara alza in corner.

57′ Punizione Samb dalla trequarti, Arrigoni mette in mezzo ma Di Chiara allontana di pugno.

62′ Sinistro di Pagliari dal limite, fuori di poco.

67′ Percussione centrale di Di Renzo, ma si allunga troppo il pallone e Coco blocca in uscita.

72′ La prima mossa di mister Lauro. Fuori Alessandro per Martiniello.

74′ Ammonito mister Lauro per proteste dopo un presunto tocco di mano in area da parte di un giocatore di casa.

87′ Ancora grandi proteste da parte dei rossoblu per un tocco di mano in area di rigore non ravvisato. Barberini ammonito per proteste.

90′ Sono 3′ di recupero.

90’+2′ Angolo Samb, Arrigoni mette in mezzo, Sirri prova una clamorosa rovesciata. Ma Di Chiara netraulizza.

90’+3′ Finisce qui, Roma City-Samb 0-0.