TERAMO – Dopo il travolgente tour del 2023, Elodie, la regina del pop italiano, artista multiplatino e interprete di alcuni dei brani di maggior successo degli ultimi anni, emozionerà gli spettatori del suo show in programma il 1° gennaio 2024 a Teramo in Piazza Martiri della libertà, all’interno del cartellone del Natale Teramano.

Elodie nasce nel 1990 a Quartaccio, quartiere della periferia romana. La musica entra a far parte della sua vita sin dall’infanzia ed è una passione che cresce con lei. Negli anni approfondisce la conoscenza di repertori differenti, sperimentando e cimentandosi in molteplici stili e generi. Partecipa in gara al Festival di Sanremo nel 2017, 2020, 2023 e nel 2021 ne è la co-conduttrice nella seconda serata. A settembre 2022 esordisce al cinema come protagonista del film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa che è stato presentato nella sezione “Orizzonti” alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Prezzo del biglietto

Posto in piedi non numerato 21.25€ + 3,75€ dp

Acquisto dei biglietti

I biglietti del Circuito Acs Abruzzo Molise Circuito Spettacolo sono in vendita esclusivamente attraverso i canali ufficiali autorizzati: