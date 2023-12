SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si apre al cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto la rassegna teatrale per ragazzi “Fantasie di Voci“.

Domenica 17 dicembre, alle ore 17, andrà in scena “SottoSopra”, una nuova produzione di Caleidoscopio APS, per la regia di Michele Petrocchi. Un nuovo spettacolo pensato per i bambini: la storia di un’amicizia che va oltre le differenze e i pregiudizi. Sotto e Sopra sono due mondi vicinissimi, ma che non si incontrano mai. Gli orsi se ne stanno nel Mondo di Sopra e i topi nel Mondo di Sotto, come è sempre stato, finché, un giorno, la topolina Celestine non si ritrova faccia a faccia con l’orso Ernest. Dopo la diffidenza iniziale, i due diventano presto compagni di avventure, ma non si rendono conto delle aspettative che la società riversa su di loro e delle avversità che dovranno affrontare, tra cui la paura del diverso. Ma Ernest e Celestine, tra mille pericoli e pregiudizi, metteranno da parte le loro differenze e stringeranno un legame sempre più forte. Riuscirà questo legame a colmare la distanza che separa Sotto e Sopra?

“SottoSopra” è uno spettacolo che ha già conquistato centinaia di bambini durante le tre repliche proposte nelle scuole della provincia e che saprà commuovere ed emozionare sia grandi che piccoli. Al termine dello spettacolo, incluso nel prezzo del biglietto, ci sarà il momento “C’è di più”, che prevede un’ interazione con i personaggi della storia.

A Natale è possibile regalare la Caleidofamily che permette di entrare in una famiglia allargata e condividere momenti di ispirazione a teatro. Entrando a far parte della CaleidoFamily, si potrà accedere a momenti e regali esclusivi per vivere la bellezza del teatro tutto l’anno. Inoltre, al cineteatro San Filippo Neri è possibile riservare dei biglietti per qualsiasi spettacolo della stagione teatrale “Voci d’artista” e regalarli a chi si vuole.

Per informazioni e prenotazioni:

FB Cineteatro San Filippo Neri

IG Cineteatrosfn

Sito www.cineteatrosanfilipponeri.com

Tel. 389 1463537 – Segreteria

Mail caleidoteatro@gmail.com