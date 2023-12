SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La US Samb, su richiesta della Questura di Roma, invita tutti i tifosi rossoblu rimasti sfortunatamente senza biglietto a non recarsi presso il Riano Athletic Center per la sfida di campionato in programma sabato 16 dicembre (ore 14.30) contro il Roma City onde evitare qualsiasi sanzione per motivi di ordine pubblico a carico della società e dei tifosi stessi.

Si ricorda, infine, che al botteghino dello stadio non saranno rilasciati tagliandi per i tifosi ospiti e che sarà possibile seguire il match in diretta sulla piattaforma Live Sport Service al prezzo di 7,99.