SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’US Samb annuncia la firma dell’attaccante esterno classe 1998 Luca Senigagliesi (200 presenze e23 gol tra Serie C e D), che si lega ai rossoblu fino a giugno 2025.

Queste le prime parole dell’ex Recanatese: “Ciò che mi ha spinto a scegliere questa piazza è il calore dei tifosi che fa gola a tutti, sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del gruppo (per scendere in campo da regolamento dovrà aspettare la prima partita del nuovo anno n.d.r.). Mi è capitato di affrontare la Samb da avversario e conoscevo già blasone di questi colori. La società è seria, ho parlato col presidente e il direttore che mi hanno trasmesso la loro voglia di guardare in grande, qui si respira calcio. Obiettivo? E’ uno solo, vincere il campionato e riportare questa città dove merita”.

Senigagliesi approda dunque alla corte di mister Lauro per rafforzare il reparto offensivo over, dopo le uscite di Buonavoglia e Romairone. Indosserà la maglia numero 65.