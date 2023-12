SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Un altro appuntamento nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il sostegno e il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Sabato 16 dicembre, alle ore 18, presso Palazzo Piacentini a San Benedetto, Rossella Frollà presenterà il libro “L’amore sconosciuto. Biografia di un amore”. Converserà con l’autrice il poeta Umberto Piersanti.

Rossella Frollà è nata a San Benedetto del Tronto, dove vive, e si è laureata presso l’Università Carlo Bo di Urbino. Animata da grande curiosità intellettuale, ha vissuto molteplici esperienze lavorative giovanili nel settore della ricerca sociale e della comunicazione prima di approdare alla critica letteraria e alla poesia, che rappresenta oggi la sua nuova frontiera di impegno umano e culturale. Nel 2012 ha pubblicato con Interlinea “Il segno della parola. Poeti italiani contemporanei” e si è affermata come nome nuovo nel panorama della critica letteraria. Sempre nello stesso anno ha ricevuto il primo premio poesia inedita al premio nazionale Alpi Apuane. Per Interlinea ha pubblicato, inoltre, le raccolte poetiche Violaine (2015) e Eleanor (2017). Scrive per “L’Osservatore Romano”, “Pelagos Letteratura”, “Laboratori critici” e altre riviste letterarie on line.

“La storia di Bianca e Giorgio non è la storia di un amore, ma la storia dell’amore in quanto tale. Nella sua magnifica consistenza intangibile e al contempo totalmente corporale, l’amore è il desiderio di ogni essere umano che cerca nell’altro la sua completezza. Ma non solo questo. L’amore che si consuma costruendosi è sempre plurale, è storia di storie che si intrecciano, avvicendano, l’una figlia e genitrice dell’altra. Rossella Frollà, nel suo Amico sconosciuto, si avventura nel viaggio più rischioso e autentico per chi vive la letteratura come vocazione. Anche solo per un istante, un lampo di luce, dare volto all’amore, motore dell’universo” (Daniele Mencarelli).