SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nuovo appuntamento della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il sostegno e il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Venerdì 15 dicembre, alle ore 18, presso l’Auditorium Tebaldini di San Benedetto, Sabrina Galli presenterà il libro “Dendrocronologia umana”. Converserà con l’autrice Mimma Tranquilli. Le letture saranno a cura di Tiziana Ferretti.

Sabrina Galli è nata nel 1964 a Busto Arsizio, ma da molti anni vive a San Benedetto del Tronto. È impegnata nel volontariato presso l’associazione “Centro di Solidarietà Porto d’Ascoli” in qualità di educatrice. Da sempre amante della poesia e della letteratura, è socia di diverse associazioni culturali, fa parte del Movimento letterario e artistico “Creazionismo per una nuova era” ed è stata inserita nell’Albo dei Poeti e Scrittori Contemporanei Italiani del Cenacolo Letterario Italiano-Cefalù Bc Sicilia e Accademia della Cultura Teatro L. Gianì. Alcuni tra i suoi componimenti fanno parte di diverse antologie poetiche e letterarie, ha ricevuto numerosi encomi in Premi Letterari nazionali e internazionali e il suo nome è nel sito ufficiale della poesia italiana “Italian Poetry”. Ha pubblicato le raccolte di poesia “Liberi orizzonti” (2014), “Emozioni tra Fiori e Pietre” (2016), “I volti del cielo” (2018, Aletti) e il romanzo “La rivelazione del gelso” (2021, Masciulli Edizioni).

“Ho scritto questa nuova silloge poetica, con l’intento di offrirla al lettore, affinché diventi una lente di ingrandimento per sguardi attenti, curiosi, desiderosi di codificare il significato salvifico della poesia, nel quale si specchia la quotidianità di ognuno di noi. Dendrocronologia umana vuole interagire con “l’altro”, con “il prossimo”, vuole essere semplicemente la poesia di tutti.”