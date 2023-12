Di Alice Spina

CUPRA MARITTIMA – Sia detto senza retorica, alla fine della visione di La chimera si prova un sentimento di gratitudine per Alice Rohrwacher e per il film con cui chiude la trilogia dedicata alla memoria, perché è un’opera di denuncia, ma anche di pace.

Un intenso e radicale viaggio interiore, ma con l’immediatezza, la semplicità e la verità di un filmato di famiglia. E riesce, dopo tanti film diretti da uomini con al centro notevoli personaggi femminili, a regalarci uno dei più bei personaggi maschili degli ultimi anni. Soprattutto uno dei più originali, imprevedibili e utopici, in qualche modo.

Qualcuno lo definisce pura poesia, altri non sono affatto d’accordo. Di fatto la Rohrwacher con La Chimera non è stata apprezzata a Cannes ma è stata premiata agli EFA (European Film Awards) per le scenografie e al National Board 2023 come miglior film straniero. Insomma non resta che venire a vedere con i propri occhi.

Proseguono anche questa settimana le proiezioni di Un colpo di Fortuna il cinquantesimo film di Woody Allen che sa sorprenderci sempre con grazia, musica jazz ed ironia, tenendoci incollati alla poltrona, fino agli ultimi secondi con il suo thriller parigino .

Il Margherita si prende qualche giorno di pausa per lavori, dal 18 al 21 dicembre infatti il cinema sarà chiuso per effettuare i lavori di restyling della biglietteria. La riapertura è prevista per il 22 dicembre per festeggiare insieme il 63° compleanno!

Buona visione!

LA CHIMERA di Alice Rohrwacher (ITA 2023, 134')

In concorso a Cannes 2023

venerdì 15/12 ore 18,40

sabato 16/2 ore 21,15

domenica 17/2 ore 16 – 20,40

UN COLPO DI FORTUNA – COUP DE CHANCE di Woody Allen (FR/GB 2023, 96')

Fuori concorso Venezia 80

giovedì 14/12 ore 21,15

venerdì 15 /12 ore 21,15

sabato 16/12 ore 19

domenica ore 17/12 ore 18,20

Prossimamente: WONKA di Paul King, FERRARI di Michael Mann, WISH di C. Buck, F. Veerasunthorn