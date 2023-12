TERAMO – Il Colonnello Pasquale Saccone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo, ha dato il benvenuto a 13 Carabinieri neo giunti in provincia.

Questi giovani militari, provenienti da diverse Scuole Carabinieri in Italia, sono stati accolti con entusiasmo e si sono mostrati desiderosi di mettersi al lavoro. Tre di loro sono donne e l’età del gruppo varia dai 22 ai 26 anni.

Questi Carabinieri rinforzeranno le Stazioni Carabinieri di diverse località della provincia, contribuendo ad aumentare i livelli di sicurezza.

Il Colonnello Saccone ha sottolineato che questo rinforzo è il risultato di una promessa mantenuta dal Generale di Brigata Antonio Neosi, Comandante della legione Carabinieri Abruzzo e Molise, che ha dimostrato un’attenzione particolare per il territorio di Teramo.

Questi giovani militari andranno ad implementare i dispositivi di prevenzione generale sul territorio, svolgendo servizi di controllo e garantendo una maggiore sicurezza.

Si prevede che, guidati dai loro Comandanti di Stazione e dai colleghi più anziani, diventeranno presto un punto di riferimento per le comunità che servono.

Alcuni dei neo-arrivati hanno già esperienza nel mondo militare, provenendo dall’Esercito, mentre altri hanno scelto di entrare nei Carabinieri dopo aver completato gli studi superiori.

Per tutti loro, inizia oggi un percorso entusiasmante che potrebbe portarli a servire in altre aree del territorio nazionale o a specializzarsi in diversi comparti di specialità dei Carabinieri.

Il Comandante Provinciale ha augurato loro buon lavoro e ha sottolineato l’importanza di considerare sempre un privilegio il servizio reso in favore delle comunità.

Nel prosieguo il Colonnello Saccone ha voluto: