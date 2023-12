COSSIGNANO – Nella giornata di mercoledì 13 dicembre si è svolto un importantissimo incontro nella pittoresca località di Cossignano, dedicato all’attuazione del progetto delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Il progetto, al quale aderiscono il comune di Cossignano, insieme ai capofila Matelica, Apiro, Castignano, Esanatoglia, Montappone, Monteleone di Fermo, Montelparo e Treia, si è recentemente collocato al vertice della graduatoria nazionale delle CER dell’area sisma.

Il dottor David Vicario, dell’Ufficio del Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016, ha guidato l’incontro fornendo dettagliate spiegazioni sulle modalità di attuazione della nascente Comunità Energetica, con particolare riferimento alla procedura di realizzazione del Partenariato Pubblico Privato. La sua presentazione ha sottolineato l’innovatività dell’argomento, ponendo le basi per una transizione energetica che si preannuncia rivoluzionaria.

Il comune di Cossignano, notoriamente attento alle innovazioni tecnologiche, accoglie con entusiasmo l’attivazione della CER come un elemento chiave nella rigenerazione del borgo. Questa iniziativa, estremamente innovativa, consentirà al comune di ambire al titolo di “comune green”, sottolineando l’impegno verso la sostenibilità ambientale.

Il Sindaco Roberto Luciani, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato: “Sono veramente onorato di aver ospitato questo importante incontro, con i sindaci Fabio Polini di Castignano, Marco Fabiani di Monteleone di Fermo, Mauro Ferranti di Montappone, Marino Screpanti di Montelparo e Franco Capponi di Treia che ringrazio per la partecipazione e il dottor David Vicario della Struttura Commissariale, che ringrazio per la sua attenzione e competenza. Sono incontri come questo che consentiranno la nascita della CER più grande delle Marche, che attraversa ben tre province. Rappresenta una delle innovazioni più importanti del momento, permettendo di dare un impulso decisivo allo sviluppo socio economico delle aree interne consentendo agli utenti di utilizzare sempre maggiori quantità di energie rinnovabili e alleggerendo il peso della spesa energetica“.