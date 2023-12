SAN BENEDETTO – Nella riunione di martedì 12 dicembre la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– lo schema di protocollo d’intesa tra l’Ente, il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di capofila del progetto, e quelli di Castel di Lama, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Folignano, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Monteprandone e Spinetoli per la costituzione dell’area urbana finalizzata alla presentazione e realizzazione della Strategia Territoriale Urbana denominata “H20: l’elemento unificante”, come proposto progettuale per il finanziamento attraverso i programmi regionali FESR e FSE 2021-2027. La proposta prevede la promozione integrata del turismo dell’intera area e lo sviluppo di una strategia unitaria d’azione, nonché la realizzazione di progetti volti allo sviluppo sostenibile delle comunità partecipanti;

– la presa d’atto dei finanziamenti per un totale di € 4.461.758,00 indirizzati all’Ente con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel quadro del PNRR (programma Next Generation EU), per la realizzazione di interventi di ammodernamento della rete della rete di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti;

– gli schemi di accordi tra gli Ambiti Territoriali Sociali 19, 20, 21, 22, 23 e 24 per la realizzazione di progettualità condivise finanziate tramite fondi PNRR (programma Next Generation EU) in materia di sostegno a persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione di anziani non autosufficienti (Investimento 1.1), di percorsi di autonomia per persone con disabilità (Investimento 1.2) e di housing temporaneo e stazioni di posta (Investimento 1.3);

– l’atto di indirizzo per aderire alla programmazione regionale del Sistema Integrato 0-6 e di destinare risorse pari a € 213.704,84 derivanti da contributi ministeriali e regionali riconosciuti all’Ente;

– le linee di indirizzo per la definizione della quota di compartecipazione a carico dell’Ente alla spesa necessaria a sostenere l’attuazione dei piani personalizzati di vita indipendente in favore di cittadini con grave disabilità motoria;

– l’adeguamento di alcuni capitoli di spesa tramite prelevamenti dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa necessari per far fronte ad incrementi nel costi dei mutui e per l’acquisto di attrezzature per e mense scolastiche;

– un aggiornamento degli allegati del Piano Esecutivo di Gestione – PEG sulla base di modifiche proposte da alcuni Dirigenti dell’Ente;

– una variazione agli stanziamenti di cassa necessari a far fronte a richieste di pagamento maggiori rispetto a quanto preventivato.