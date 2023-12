SAN BENEDETTO – L’Associazione “La Via Riflessa”, iscritta ad ASI, con sede in via Pasubio, 36 a Porto D’Ascoli, organizza l’evento Concerto Musicale di Fine Anno con il Patrocinio del Comune di San Benedetto.

Con questo evento culturale l’Associazione si propone di realizzare un duplice obiettivo. Da un lato offrire un momento di bellezza e cultura per tutta la comunità, unitamente ad un concreto sostegno economico alle famiglie più bisognose; dall’altro farsi conoscere come associazione e presentare competenze e professionalità legate al mondo olistico.

La serata de La Via Riflessa ospiterà tre interessanti realtà musicali del nostro territorio, musicisti di grande talento e che hanno riscosso grande consenso sia sul palco che nelle incisioni discografiche. Apriranno la serata i Double Time, un duo composto da Annamaria Fares alla voce e Roberto Sabini al pianoforte. I due iniziano una collaborazione artistica nel 2019 con l’intento di dare risalto alla musica di grandi cantautori come Pino Daniele, Francesco de Gregori, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Paolo Conte e molti altri, che hanno contribuito con la poesia della loro musica a lasciare un’impronta indelebile nella cultura italiana. Il loro è un progetto che riarrangia in chiave swing, pop, bossa nova le più belle canzoni italiane.

Nella parte centrale dell’evento saliranno sul palco dell’Auditorium Tebaldini i Red Wine, duo nato dall’incontro di due esperti musicisti che nel Blues hanno trovato un terreno in cui far dialogare elementi sonori che tradizionalmente si incontrano in contesti molto differenti, dalla canzone d’autore al rock’n’roll, dalla dance fino alla tradizione mediterranea. Kriss Corradetti alla voce, chitarra acustica e mandolino e Giacomo Lelli al flauto traverso tratteggeranno un viaggio sonoro attraverso il tempo e le tradizioni musicali delle grandi produzioni che hanno scritto la recente storia della musica italiana ed internazionale. La loro performance, inoltre, sarà caratterizzata dall’intonazione degli strumenti a 432Hz, una frequenza che dona benefici a livello psico fisico a chi ascolta musica suonata in questo modo. I due musicisti vantano individualmente collaborazioni e produzioni illustri con artisti quali Goran Kuzminac, Clive Bunker, Paolo Capodacqua, Massimo Manzi, Angelo Valori, Malika Ayane, Morgan, Rita Marcotulli, Maria Pia De Vito, Serena Brancale.

Chiuderà la serata un’ospite d’eccezione: Valentino Alessandrini, che con il suo progetto ‘Violin Covers’, suonerà i più grandi successi moderni arrangiati e suonati al violino. L’artista vanta un curriculum artistico di grande valore ed in continuo sviluppo, si è esibito in programmi televisivi Rai ed è recentemente tornato da un nuovo tour negli Stati Uniti, dove la sua interpretazione di brani celebri della musica contemporanea, con la voce del suo caratteristico violino elettrico, ha riscosso un enorme successo.

A conclusione della serata gli artisti omaggeranno il pubblico suonando un brano tutti insieme per augurare a tutti la buona fine e il buon inizio dell’anno in arrivo. Infine il presidente Pasquale Paolini porgerà i saluti e i ringraziamenti alle istituzioni che hanno sostenuto il progetto e a tutti gli ospiti, gli sponsor e ai soci intervenuti.