MARCHE – Di seguito, nel virgolettato, la nota del consigliere Gianluca Pasqui.

“La Giunta regionale ha deliberato le modalità attuative della legge regionale Incentivi all’insediamento nei comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario da me presentata e approvata nei mesi scorsi dal Consiglio regionale delle Marche. La legge, quindi, è finalmente operativa e per la sensibilità dimostrata ringrazio tutta la Giunta regionale, in particolare il presidente Francesco Acquaroli e l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.

La norma prevede incentivi economici e di residenzialità per il personale dipendente del servizio sanitario, con contributi fino a 12mila euro annui, per un periodo massimo di 4 anni, rinnovabile, e il recupero di immobili da destinare allo stesso personale. Per le finalità previste dalla legge è prevista una copertura finanziaria di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Gli interventi sono finalizzati alla promozione dell’insediamento del personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale e, al fine di assicurare un ottimale impiego delle risorse, si è ritenuto opportuno e di più agevole gestione assegnare le risorse alle Aziende Sanitarie Territoriali dove sono ubicati i comuni interessati.

Le Ast destinatarie dell’erogazione delle risorse sono: Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo e Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata”.