TERAMO – I Militari del Nucleo Mobile del Gruppo della Guardia di Finanza di Teramo, nel corso di alcuni servizi effettuati sul territorio, hanno individuato un terreno di circa 1500 mq sito a San Nicolò a Tordino (TE).

All’interno di quest’ultimo, insieme ad alcuni fabbricati, risultavano presenti numerosi autoveicoli a motore fuori uso e parti di essi. Erano inoltre presenti diverse tipologie di rifiuti speciali di diversa origine e natura, smaltiti sul terreno in presenza di una folta vegetazione.

In particolare, i Finanzieri hanno accertato la presenza di 34 autoveicoli (21 dei quali dotati di targa e/o telaio; i rimanenti autoveicoli privi di alcun elemento di riconoscimento e ridotti in cascami), 3 ciclomotori (di cui 1 dotato di targa e 2 privi di elementi di riconoscimento), nonché diverse batterie di automobili e rifiuti di diversa natura.

Oltre al sequestro dell’area e dei rifiuti in essa insistenti, dall’attività di servizio è scaturito il deferimento all’Autorità Giudiziaria di un soggetto per i reati di gestione di rifiuti e di veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali non autorizzata.

Mail GDF Teramo