GROTTAMMARE – Continuano i mal funzionamenti del sito web del Comune di Grottammare a seguito di un attacco informatico avvenuto nella mattina dell’8 dicembre.

Gli ultimi aggiornamenti, consultabili sul sito istituzionale (clicca qui), riferiscono che la piattaforma Urbi Smart è tornata online ed è in fase di riavvio ma non risultano ancora funzionanti le credenziali di accesso, quindi il sistema non è ancora utilizzabile.

Al momento, dunque, le sezioni del sito che prevedono l’invio delle pratiche online (istanze online, SUAP online, ecc.) o la consultazione degli atti (albo pretorio, amministrazione trasparente) risultano ancora non funzionanti.

Nella mattinata di oggi, 12 dicembre, il Comune di Grottammare ha provveduto a sporgere querela tramite il centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Ancona.