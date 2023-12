SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il ds Stefano De Angelis è al lavoro per regalare a mister Lauro i rinforzi necessari per la campagna di riparazione.

Ormai ai dettagli la trattativa con Luca Senigagliesi, esterno d’attacco 25enne. Si lavora anche sulla pista Vittorio Esposito, fantasista che in Riviera ricordiamo molto bene, ora al Termoli.

Per quanto concerne la prossima partita, l’ U.S Sambenedettese comunica che, in accordo con le rispettive società e dopo ok ufficiale della FIGC, il prossimo match di campionato sul campo del Roma City FC si disputerà in anticipo sabato 16 dicembre (ore 14.30), mentre la sfida successiva contro la F.C. Vigor Senigallia (in programma mercoledì 20 dicembre allo stadio Riviera delle Palme) inizierà con orario posticipato alle ore 18.30.