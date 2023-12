SAN BENEDETTO – Nei giorni scorsi quella del Calendario Miss Grand Prix 2024 è diventata una vera e propria questione. Quasi ognuno ha detto la sua e anche il possessore del marchio “Miss Grand Prix” e organizzatore dell’omonimo concorso di bellezza ha voluto esprimersi e fare delle precisazioni, con il supporto del suo avvocato.

Il calendario è stato accolto, in particolare dai politici locali, come un’espressione di sfruttamento e mercificazione del corpo femminile.

“I gratuiti e denigratori commenti letti in questi giorni sui media locali sono stati divulgati evidentemente per mere opportunità politiche; sennonché questi hanno generato conseguenze lesive dell’immagine e del buon nome dei miei clienti. Per tale ragione i miei clienti, intendono divulgare queste loro precisazioni“.

Nel comunicato redatto dall’avvocato, si precisa quanto segue. La Claudio Marastoni S.R.L. è stata legittimamente incaricata a svolgere una serie di attività promozionali per conto del comune di San Benedetto. Nel contesto del concorso e calendario di Miss Grand Prix “tutta l’attività promozionale viene realizzata nella più totale trasparenza e rispetto delle persone. Le partecipanti scelgono spontaneamente di partecipare e, per quanto concerne quelle di minore età, queste vi prendono parte con l’espressa autorizzazione dei genitori, presenti fisicamente sul set fotografico“.

Ancora: “Le immagini sono state scattate con l’ovvia autorizzazione delle modelle ivi ritratte. Mentre la circostanza riguardante l’abbigliamento indossato (costume da bagno) è strettamente connessa all’intento promozionale della località balneare“.

La comunicazione si conclude, date le presenti specifiche, seguendo la linea secondo cui è lecito “poter affermare, senza timore di smentita, la totale assenza, anche a livello subliminale, di messaggi finalizzati alla mercificazione del corpo femminile o addirittura alla pornografia“.