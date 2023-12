TERAMO – Nei giorni scorsi l’azienda Bosica di Martinsicuro ha donato al Comando dei vigili del fuoco di Teramo un kit antisversamento Airbank.

All’interno di quest’ultimo alcuni prodotti essenziali per garantire un intervento immediato in caso di sversamenti o perdite accidentali di sostanze pericolose ed inquinanti.

I vigili del fuoco operano in prima linea, nell’ambito di interventi di tipo “convenzionale” che coinvolgono spesso sostanze chimiche, biologiche e radiologiche e nucleare, attraverso l’impiego dei Nuclei NBCR.

La sigla NBCR è l’abbreviazione di NUCLEARE – BIOLOGICO – CHIMICO – RADIOLOGICO ed è proprio per questo tipo di interventi con fuoriuscita o dispersione di sostanze pericolose che il personale operativo di tali nuclei viene addestrato.

Questi specialisti dei vigili del fuoco si distinguono immediatamente dagli altri per la particolarità dei loro indumenti. Quando intervengono non indossano la divisa istituzionale, ma sono equipaggiati di particolari tute scafandrate per la protezione personale, dotate di auto protettori che consentono la respirazione anche in ambienti contaminati.

I Nuclei NBCR dispongono di un’unità mobile progettata proprio per la rilevazione di agenti chimici e nucleari, per la decontaminazione di persone, veicoli e terreno, nonché per il recupero delle sostanze pericolose.

Il kit antisversamento Airbank donato da Bosica sarà particolarmente utile per il contenimento e il recupero di queste sostanze in occasione di interventi che i vigili del fuoco di Teramo saranno chiamati ad effettuare sul territorio provinciale.

Bosica è una realtà aziendale specializzata nel fornire servizi per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia di antincendio, che è diventata Punto Sicurezza Airbank con l’obiettivo di supportare le aziende in caso di emergenze ambientali, per intervenire con tempestività e arginare situazioni potenzialmente pericolose per l’uomo e per l’ambiente.

In quest’ottica e in collaborazione con Airbank, ha deciso quindi di donare al Comando dei vigili del fuoco di Teramo il kit antisversamento.

La consegna è avvenuta presso il Comando di via Diaz a Teramo alla presenza del Comandante, Davide Martella, dell’Amministratore delegato della Ditta Bosica, Tina Bosica e i rappresentanti della Ditta Airbank di Piacenza, Massimo Francioni e Raffaele De Sua.

Successivamente, presso il Comando dei vigili del fuoco di Teramo, si è tenuto un incontro formativo da parte di tecnici della Ditta Airbank rivolto al personale dei vigili del fuoco sulle modalità di utilizzo del materiale fornito.

Bosica sicurezza sul lavoro