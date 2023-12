“Galateo a Natale, fiaba di affetti ed incontri” è il titolo della serata in programma venerdì 15 dicembre alle ore 18.30 presso il Ristorante Attico sul mare.

Ospite dell’evento sarà la campionessa mondiale di Galateo Petra Carsetti, scrittice marchigiana che ha trionfato negli States, vincendo il primo premio nella prestigiosa “First Annual Etiquipedia International Place Setting Competition”, la competizione internazionale alla quale partecipano i maggiori conoscitori al mondo delle “buone maniere” a tavola.

Esperta di enogastronomia e di galateo, Petra Carsetti ha incantato la giuria composta dalle massime autorità di etichetta, come Maura j. Graber e Elisabeth Soos, rispettivamente fondatrici delle prestigiose scuole Etiquipedia e Auersmont.

Il costo dell’aperitivo è di 35 euro a persona. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria al numero 0735 73 63 94.

Dopo questa serata all’insegna dell’eleganza e delle buone maniere, l’Attico sul mare ha in serbo tante sorprese per questo mese di festa, che culminerà con il botto il 31 dicembre, con l’evento “A Capodanno ci facciamo in due!”, cenone e veglione con DJ set.

“Sarà fantastico – assicura Sara Marconi, titolare del locale insieme al fratello Simone – Abbiamo pensato quest’anno di offrire un’esperienza in più. Si potrà scegliere, infatti, di trascorrerlo negli esclusivi tavoli in cantina vista mare, dove le note dei piatti preparati dello Chef Tommaso Melzi saranno accompagnate dai nostri sommelier con una selezione di introvabili vini di pregio: Champagne Grand Cru Brut Secondé Simon | Chablis 1er Cru fourchaume Jean Goulley et fils 2022 | Trebbiano Valentini 2019 / Barolo Domenico Clerico 2019, | Taittinger Cuvee Prestige”

“Gli ospiti potranno scegliere anche la sala principale – continua la titolare – dove ci saranno i tavoli conviviali e in cui cibo, musica e divertimento si fonderanno per dar vita ad una delle serate più belle dell’anno. Anche in questo caso, ad accompagnare la cena vini di pregio come Cremant di Bourgogne Baron Augusté Selection Prestige | Verdicchio di Matelica Doc Collestefano | Franciacorta Brut Montedelma”.

Anche il 2024 partirà alla grande con moltissimi eventi. Da gennaio, infatti, prenderanno il via corsi di avvicinamento al vino, serate in cantina con la Wine Experience, giornate con lo chef, eventi in cantina, piccole e grandi cerimonie e tanto altro ancora.

Potete trovare tutti gli eventi sul nuovo sito www.atticosulmare.it