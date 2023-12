SAN BENEDETTO – Le Commissioni consiliari II (Urbanistica – Edilizia popolare – Edilizia privata), presieduta dalla consigliera Annalisa Marchegiani e la V (Programma lavori pubblici, Igiene pubblica, Decoro urbano, Gestione rifiuti, Viabilità e trasporto), presieduta dal consigliere Gino Micozzi, si sono riunite in seduta congiunta presso la Sala Auditorium “Tebaldini” l’11 dicembre 2023, per presentare il nuovo patto dei Sindaci di Cupra Marittima, Grottammare e Monteprandone e per approvare il P.A.E.S.C. il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima.

“Il Comune di San Benedetto vanta un percorso di 13 anni di patto con i sindaci” esordisce il dottor Sergio Trevisani: “All’inizio il patto era esclusivamente per l’energia sostenibile, poi dal 2015 c’è stato prima, un doppio patto: quello dell’energia e del cambiamento climatico, poi sono stati unificati in un unico patto che oggi si chiama appunto P.A.E.S.C. il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima.

Oggi lo presentiamo in maniera congiunta. La logica del “congiunto” è subentrata nel 2019 perché prima i patti venivano programmati dai singoli comuni. La nuova modalità dei patti congiunti è stata accolta da 5 organizzazioni e la nostra è quella più a sud d’Italia”.

La consigliera Avvocato Annalisa Marchegiani ha chiesto perché i comuni di Cupra Marittima, Grottammare e Monteprandone, pur non avendo aggiornato il piano con il P.U.M.S. (Piano urbano della mobilità sostenibile), hanno già da tempo approvato il P.A.E.S.C., mentre il comune di San Benedetto, che è più grande, e che ha fatto da capofila, a tutt’oggi lo deve ancora approvare.

Il dottor Trevisani spiega che: “L’attesa è dovuta al fatto che hanno aspettato che i comuni si iscrivessero al patto dei sindaci in modo che nella loro delibera avrebbero indicato il comune di San Benedetto come capofila dell’area congiunta”