SAN BENEDETTO – Nella giornata di mercoledì 13 dicembre si svolgerà la tradizionale Fiera di Santa Lucia nelle vie del Centro cittadino. Allo scopo di garantire lo svolgimento della manifestazione in completa sicurezza, il Comando di Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche alla viabilità nell’area interessata dall’evento.

A partire dalle ore 5 del 13 dicembre e fino al termine della manifestazione, il traffico sarà interrotto in via Montebello, via Milanesi, viale Buozzi, via Paolini, via Colombo, viale Moretti, largo La Spezia e in piazza Giorgini, piazza Garibaldi e piazza San Giovanni Battista. Nel medesimo intervallo sarà inoltre in vigore il divieto di sosta, con l’esclusione degli autorizzati, in via Solferino, via Mazzocchi e via Galilei.

Come di consueto, il Comando della Polizia Municipale sottolinea che, in conseguenza dei divieti, la circolazione nell’area circostante quella interessata dall’evento risulterà di fatto limitata, perciò raccomanda di impiegare percorsi alternativi, evitando per quanto possibile il transito nelle vicinanze della manifestazione.